Montolivo: “Se l’Inter fa l’Inter vince lo scudetto. Osimhen meglio di Lautaro perché…”

"L'Inter ha la possibilità di allungare un pochino ma io guardo alle 38 giornate, è una maratona. Al di là di Lazio-Inter, se l'Inter farà l'Inter alla lunga, vincerà lo scudetto. All'Olimpico sarà una partita complicata, è un campo storicamente difficile per Inzaghi ma l'Inter ha una consapevolezza diversa che non aveva negli ultimi due anni. Lo scudetto sarebbe la chiusura del cerchio del lavoro dei 3 anni di Inzaghi. Oggi prendo Osimhen e non Lautaro perché lo trovo più completo, può giocare in più moduli. Lautaro in un 4-3-3 a fare l'attaccante da solo fa fatica, Osimhen sarebbe ancora più devastante con un'altra punta. E' più veloce e forte di testa, è meno forte nello stretto ma oggi prendo Osimhen".