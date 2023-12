Montolivo: “Meglio Osimhen di Lautaro e meglio Conte di Inzaghi per vincere subito”

Per vincere oggi meglio Conte o Inzaghi

"Conte è un gradino sopra a Inzaghi ora, Inzaghi da tre anni ha una squadra che può vincere lo scudetto, due anni fa l'ha un po' buttato via. Con la Juve? Questa Juve non basta per vincere lo scudetto, l'Inter ha più qualità. Se l'Inter fa l'Inter non c'è n'è per nessuno, è già successo in passato che aveva in mano lo scudetto e l'ha buttato via"