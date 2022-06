TS – Monza, accordo con l’Inter per il prestito di Sensi. Pinamonti prende tempo

Il club brianzolo stringe per il centrocampista nerazzurro, mentre ci sono più problemi per l'attaccante classe '99

Proseguono le trattative sull'asse Inter-Monza: il nome più caldo è quello di Stefano Sensi, per il quale i due club hanno raggiunto un accordo per il prestito secco ma si attende l'ok del giocatore. Tuttosport fa il punto della situazione: "La pista più concreta (anzi, oramai definita tra i due club) è quella che porta alla cessione in prestito ai brianzoli di Stefano Sensi, appena ritornato in nerazzurro dal prestito alla Sampdoria. L'accordo tra i due club c'è già e ora manca quello con il giocatore ma Galliani è fiducioso anche perché l'agente di Sensi è quel Giuseppe Riso che del dirigente biancorosso è professionalmente "figlio". [...] Altro obiettivo nerazzurro: Andrea Pinamonti . L'attaccante, di ritorno dal prestito all'Empoli, piace a molti club di A e da tempo il Monza sta premendo su di lui. Ora si è inserita anche la Salernitana ma il giocatore prende tempo perché vuol capire se si potranno aprire altre soluzioni di più alto lignaggio come Fiorentina o Torino".