Monza, Berlusconi stanzia almeno 60 mln per il mercato. “Nome top per l’attacco”

Il Corriere dello Sport in edicola oggi conferma la volontà di Berlusconi di investire in maniera massiccia sul mercato:

"Il patron a caldo ha parlato di scudetto e Champions League e, intanto, ha già stanziato una cifra tra i 60 e i 70 milioni di euro per affrontare nel migliore dei modi la massima categoria e presentarsi non solo a San Siro con nuove ambizioni e l’intento di vincere e giocarsela quanto meno alla pari. Idee subito chiare pertanto sul mercato: il primo colpo potrebbe essere l’attaccante della Nazionale Andrea Belotti che è a scadenza con il Torino e non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo col presidente Urbano Cairo. Ma la squadra allestita da Stroppa e portata al trionfo finale, non facile e non scontato, ha una base da cui ripartire già solida. E il rapporto costante con i vertici della società sarà un metodo di lavoro che già si è rivelato fruttuoso"