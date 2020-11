Monza, i convocati di Brocchi per l’amichevole con l’Inter: presenti tre ex nerazzurri

Test amichevole per l’Inter di Antonio Conte, che affronta alle 15 ad Appiano Gentile il Monza. Il tecnico dei brianzoli, Crristian Brocchi, ha diramato la lista dei convocati: presenti gli ex nerazzurri Donati, Fossati e Di Gregorio, mentre mancheranno l’infortunato Bettella e Pirola, impegnato con la Nazionale Under 21. Questo il comunicato del club:

Dopo un allenamento mattutino a Monzello, Mister Brocchi ha convocato i seguenti giocatori per l’amichevole con l’Inter, che si giocherà a porte chiuse alle 15 al Suning Training Center di Appiano Gentile:

Lamanna, Donati, Rigoni, Fossati, Barberis, D’Errico, Sommariva, Scaglia, Barillà, Di Gregorio, Maric, Carlos Augusto, Sampirisi, Lepore, Lombardi, Colferai, Zito, Marin, Saio.

(monzacalcio.com)