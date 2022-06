Ranocchia, si complica il passaggio al Monza? E l’Inter piazza un altro difensore

Il difensore interessa al Monza che ha già due giocatori esperti. La neopromossa chiederà la permanenza di Pirola

"Il problema che al momento lo blocca è che il Monza ha due difensori esperti pure a scadenza come Marrone e Paletta, ma Berlusconi ha promesso loro un nuovo contratto in caso di promozione (e lo farà), quindi aggiungere un altro elemento navigato in quel ruolo in questo momento pare troppo. Più avanti, forse. Di sicuro un difensore arriverà, sapendo anche che all’Inter verrà chiesta la conferma di Pirola", spiega La Gazzetta dello Sport.