Il Monza batte la Fiorentina in rimonta. Udinese ok: 3-0 alla Cremonese

I risultati dei match delle 15: Monza e Udinese battono Fiorentina e Cremonese. Ecco come cambia la classifica

Sotto 2-0 dopo 13', il Monza rimonta e batte 3-2 la Fiorentina e sale a 41 punti in classifica in dodicesima posizione. Le reti di Kouame - esultanza alla Lukaku - e Saponara regalano il doppio vantaggio ai toscani ma i brianzoli prima accorciano le distanze con l'autogol di Biraghi e poi trovano il 2-2 prima dell'intervallo con Dany Mota. Nella ripresa ci pensa Pessina su rigore a completare la rimonta che mantiene la Fiorentina al decimo posto.

Fiorentina che condivide la posizione con l'Udinese, capace di battere 3-0 la Cremonese: match subito in discesa per i friulani che la sbloccano al 2' con Samardzic. Perez al 27' e Success al 36' completano il tris della squadra di Sottil. Sconfitta numero 18 per la Cremonese che resta a 19 punti, a -8 dallo Spezia quartultimo a 7 giornate dalla fine.