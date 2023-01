Monza-Inter, i precedenti: bilancio in favore dei nerazzurri. Berti e Brehme…

Tutti i numeri delle sfide in passato tra i brianzoli e i nerazzurri, in attesa della sfida di questa sera all'U Power Stadium

Sabato 7 gennaio alle 20.45 andrà in scena la sfida numero 8 tra Inter e Monza: nei 7 precedenti - giocati tutti in Coppa Italia - i nerazzurri hanno ottenuto 5 vittorie e un pareggio. L'ultimo confronto tra Inter e Monza risale alla stagione 1990/91, quando le due squadre si affrontarono in un doppio confronto valido per il secondo turno della Coppa Italia.