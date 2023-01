Monza-Inter, Sacchi ha ammesso l’errore. Confronto con Marotta: la posizione dei nerazzurri

Il direttore di gara si è scusato per quanto accaduto sabato sera in Monza-Inter. Verrà sicuramente sospeso

Il direttore di gara Sacchi si è scusato per quanto accaduto sabato sera in Monza-Inter. Verrà sicuramente sospeso, ecco quanto è successo ne post partita:

“Dal Brianteo il club nerazzurro si porta dietro soprattutto tanta rabbia per il gol del 3-1, regolare, annullato ad Acerbi. «Un errore inammissibile, che ci ha tolto una vittoria», ha detto Inzaghi a caldo. Tesi condivisa dalla società. Il direttore di gara si è scusato con i giocatori — furibondi —, e negli spogliatoi si è confrontato con l’a.d. Marotta. L’Inter ha fatto presente ai vertici arbitrali come episodi così gravi possano risultare decisivi in campionati che si giocano punto a punto. Gli arbitri hanno riconosciuto l’errore: sulla punizione di Asllani, Sacchi doveva far proseguire l’azione, e poi valutare eventuali falli con l’aiuto della Var. Verrà fermato per qualche settimana”, spiega il Corriere della Sera.