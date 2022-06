Inter, il Monza ha mollato Pirola? Offerte al ribasso, avanza la Salernitana

Il club brianzolo ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto per il difensore, provando a rinegoziare

Quale sarà il futuro di Lorenzo Pirola? Una risposta ancora non c'è. Il Monza, squadra nella quale il difensore classe 2002 ha giocato nelle ultime due stagioni in prestito, vantava un diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro, con l'Inter che manteneva un controriscatto a 7,5. Il club brianzolo, tuttavia, ha provato a rinegoziare i termini dell'accordo, incontrando il rifiuto dai nerazzurri. A questo punto si è creato spazio per altre pretendenti, su tutte la Salernitana. Possibili novità nelle prossime settimane.