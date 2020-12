Monza, niente conferenza per Balotelli: ecco perché. Le cifre dell’ingaggio…

Mario Balotelli ha firmato il contratto fino al termine della stagione con il Monza ma, diversamente da quanto accade in genere per i nuovi acquisti, per ora non sono in programma interviste neè conferenze stampa: l’attaccante classe 1990 vuole che sia il campo a parlare, secondo quanto filtra dal club brianzolo, dove lo ha fortemente voluto per tentare la scalata alla Serie A l’ad Adriano Galliani, che gia’ due volte lo aveva ingaggiato al Milan.

Per la sua nuova avventura calcistica Balotelli ha scelto il numero 45, lo stesso indossato in quasi tutte le squadre della sua carriera. L’attaccante, superate le visite mediche, nel pomeriggio a casa di Galliani, in centro a Milano, ha firmato un contratto da 400 mila euro più bonus fino al termine della stagione, che potrebbe essere prolungato a giugno.

Domani il calciatore è atteso a Monzello per cominciare gli allenamenti: inizialmente è previsto un programma individuale per recuperare la forma, poichè la sua ultima partita risale al 9 marzo, prima che precipitasse il rapporto con la sua squadra di allora, il Brescia.