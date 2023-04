Monza, Palladino: “Vittoria storica che Galliani sognava. L’infortunio di Sensi…”

Raffaele Palladino , allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa al triplice fischio del match con l'Inter di questa sera. Ecco le sue parole, riportate dall'inviato di Fcinter1908.it allo stadio: "Avevo belle sensazioni questa settimana, le avevo percepite. Avevo il sentore che oggi potessimo fare qualcosa di straordinario, unico e storico. Sono fiero dei miei ragazzi, hanno messo in campo il cuore e l'anima. Abbiamo fatto una fase difensiva ordinata. Sapevamo che affrontando l'Inter alti avremmo rischiato il contropiede, mentre se avessimo difeso bassi avremmo subito cross difficili.

"Ha sentito un fastidio muscolare, auguriamoci che non sia nulla di grave. Mi dispiace per lui, stava ritrovando la condizione fisica. Attendiamo i risultati".

"Una favola per loro. Sono stati i migliori in campo, ma tutti hanno fatto una grandissima prestazione. Abbiamo un grande gruppo che ci permette di ottenere grandi risultati".

"Mi auguro che arrivi la salvezza, spero di averla raggiunta oggi. Non abbiamo mai parlato di contratto, è una scelta nostra. Vedremo nelle prossime settimane, ora diamo merito ai ragazzi. E' l'ultima cosa, non mi importa nulla dei soldi. Sono orgoglioso e fiero di allenare in Serie A, non mi interessa dei soldi".

"Sinceramente non mi aspettavo questo cammino. Io già nel 2015, quando ho conosciuto Juric come allenatore, venivo coinvolto in certe dinamiche e mi sono appassionato. Quando ho iniziato a studiare, ho cercato di migliorarmi ogni giorno. Quando ho preso poi la squadra avevo le idee chiare, loro sono stati bravi a seguirmi. Non mi aspettavo però di salvarmi a otto giornate dalla fine, è tutto nuovo per me".