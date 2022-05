Il Monza prenota la Serie A: Mota e Gytkjaer stendono il Pisa nella finale d’andata

Successo nella gara d'andata della finale playoff della formazione brianzola contro il Pisa: in campo Di Gregorio e Pirola

Con una rete per tempo il Monza si aggiudica la finale d'andata dei playoff di Serie B. All'U-Power Stadium, la squadra di Stroppa vince 2-1 grazie alle reti di Mota Carvalho e Christian Gytkjaer. In pieno recupero il gol di Berra tiene in vita la squadra di D'Angelo.