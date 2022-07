Monza, test contro il Piacenza: gol Ranocchia, primi minuti anche per Sensi

Buon test per il Monza di Stroppa contro il Piacenza. I biancorossi battono nel test amichevole 4-1 gli avversari. In partita, si sono visti per la prima volta con la nuova maglia i due ex Inter , Andrea Ranocchia e Stefano Sensi (ancora di proprietà nerazzurra).

Il difensore, arrivato a parametro zero dopo la scadenza del contratto che lo legava all'Inter, ha giocato circa 60', mettendo a segno anche il gol del 2-1 provvisorio. Ma in campo, come detto, si è visto anche Stefano Sensi, entrato nella ripresa (per lui in partita circa 30'). Un buon test, con alcune spruzzate di nerazzurro. Ranocchia e Sensi prendono confidenza con il Monza.