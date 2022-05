Monza, niente Serie A: sfuma (per ora) il riscatto di Di Gregorio dall’Inter

Il club brianzolo vanta un obbligo di riscatto in caso di promozione per il portiere: appuntamento rimandato

Si è chiusa questa sera la regular season di Serie B. Il risultato più inaspettato è stata la promozione diretta della Cremonese, che all'ultima giornata ha sorpassato il Monza al secondo posto in classifica, condannando proprio i brianzoli ai playoff. Un piazzamento che riguarda direttamente anche l'Inter: al momento, infatti, è saltato il riscatto di Michele Di Gregorio, obbligatorio in caso di promozione. Appuntamento rimandato a fine stagione, quindi, quando le due società si ritroveranno intorno a un tavolo per discutere del futuro del portiere di scuola nerazzurra.