Monza, Sensi: “Infortunio brutto colpo, ma ho lavorato su me stesso. La nazionale…”

Le considerazioni del centrocampista nerazzurro in prestito al Monza dopo il pareggio in casa dell'Hellas Verona questo pomeriggio

Queste le considerazioni anche sul suo momento personale: "Penso che questo sia un punto importante, giocare qui non è semplice. Penso che la squadra abbia giocato d’intelligenza, c'è rammarico per l'occasione di Pessina nel finale, ma penso che sia stata gara equilibrata. Sicuramente è stato un momento difficile, stavo facendo bene, l’infortunio è stato un brutto colpo, ma dopo il passato che ho avuto ho lavorato molto su me stesso, sono stato anche fortunato per la pausa del mondiale. Vestire la maglia azzurra è qualcosa di unico, è uno degli obiettivi stagionali. Sono contento che sta andando bene, ma sarà una scelta di Mancini. Cercherò di fare il meglio".