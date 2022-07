Monza, Sensi: “Sono molto felice, mi ha convinto tutto di questo progetto”

Giorno di visite mediche per Stefano Sensi, che presto diventerà un nuovo calciatore del Monza: le sue parole

Giorno di visite mediche per Stefano Sensi, che presto diventerà un nuovo calciatore del Monza. Intercettato dai cronisti fuori dalla clinica Columbus a Milano, il calciatore che arriverà in prestito dall'Inter ha parlato così della sua prossima avventura: "Sono molto felice, molto contento: non vedo l'ora di iniziare. Cosa mi ha convinto del progetto? Tutto. Galliani e Stroppa? Ho avuto modo di parlarci".