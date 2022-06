Inter, sondaggi dal Monza per Gagliardini e Sensi

Il club neopromosso in A sta provando a fare affari con l'Inter: non solo Pinamonti, interessano anche i due centrocampisti nerazzurri

Il Monza prova a pescare in casa Inter per affrontare la prossima Serie A. L'interesse per Pinamonti è noto, l'attaccante nella passata stagione all'Empoli è il prescelto per il reparto offensivo di Stroppa. Ma non è l'unico nome che interessa dei nerazzurri.