Monza, Stroppa: “Pirola ha voglia, lo tengo molto in considerazione. E’ importante”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Ternana, Giovanni Stroppa, tecnico del Monza, ha parlato così di Lorenzo Pirola, difensore classe 2002 in prestito dall'Inter: "È un ragazzo a cui tengo molto. Non si è presentato in ritiro al 100%, ma è un ragazzo volenteroso, che ha voglia, che si mette a disposizione. È molto giovane, deve imparare forse più di altri, ma lo tengo molto in considerazione. In amichevole contro la Primavera in settimana gli ho fatto i complimenti perché si sta mettendo nelle condizioni di essere preso in considerazione in maniera diversa rispetto a quando è arrivato in ritiro".