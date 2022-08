Monza, Stroppa: “Sensi regista? Ci sto pensando. In gruppo solo la rifinitura”

Torna in campo domani la Serie A. Non soltanto l'Inter, impegnata in casa della Lazio, ma anche il Monza, che contro l'Udinese in casa cerca il primo punto in campionato. Giovanni Stroppa, tecnico dei brianzoli, ha parlato anche della possibilità di impiegare Sensi più dietro in conferenza stampa: "Sensi regista sì, ci sto pensando, purtroppo non ha lavorato con la squadra questa settimana, ha fatto solo la rifinitura. Vediamo se giocherà dall'inizio o a gara in corso".