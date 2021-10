Morace: “Mourinho? Sfogo senza senso, destabilizza lo spogliatoio. Adesso…”

Le parole dell'ex calciatrice: "Non so perché Mourinho abbia fatto una scelta simile, anche perché è un uomo intelligente e sa quello che fa"

Intervenuta ai microfoni di Calciomercato.com, Carolina Morace, ex calciatrice e oggi allenatrice, ha commentato così lo sfogo di Jose Mourinho dopo la pesantissima sconfitta contro il Bodo Glimt: "Io non lo avrei mai fatto. Soprattutto in questo momento, in cui il mercato è chiuso, non ha alcun senso, se non quello di destabilizzare uno spogliatoio. Non so perché Mourinho abbia fatto una scelta simile, anche perché è un uomo intelligente e sa quello che fa.