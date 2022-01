Morais, ex vice di Mourinho: “José lavora sulla mentalità. A lui non interessa…”

L'ex vice dello Special One ha parlato dei primi mesi dell'allenatore portoghese sulla panchina della Roma

Intervenuto ai microfoni di Tele Radio Stereo, Josè Morais, storico vice di Josè Mourinho al Porto, Inter, Real Madrid e Chelsea, ha parlato dei primi mesi dello Special One sulla panchina della Roma. "Ogni stagione non è uguale all'altra, bisogna sempre pensare che è arrivato un nuovo allenatore che sta conoscendo e ha conosciuto un nuovo gruppo di giocatori. Josè sta lavorando sulla mentalità, sulla fiducia, per dare alla squadra la consapevolezza dei mezzi a disposizione, si sono messe le basi per costruire un team vincente".