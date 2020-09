Morales: “Inter, Hakimi molto forte e il suo strapotere atletico farà male alle avversarie”

Ai microfoni di TMW, Massimo Morales, allenatore e osservatore, ha parlato dell’Inter e del neo acquisto Achraf Hakimi. “Mi incuriosisce come l’Inter si stia rinforzando per il prossimo anno per vincere lo scudetto. Mi pare che ci stiano riuscendo. Hakimi è molto forte (Morales vive in Germania e lo conosce, ndr) ha esperienza in una big e il suo strapotere atletico farà male alle avversarie. Si adatterà velocemente. Dalla Bundesliga tra gli altri prenderei Cunha attaccante dell’Herta Berlino, ha un potenziale inespresso“.

(Tuttomercatoweb.com)