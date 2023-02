Morandi: “Inter, un’impresa aver battuto il Napoli. Per far crescere i giovani…”

Gianni Morandi, da Sanremo, ha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Io credo che per far crescere bene i giovani sia necessario affiancare loro dei campioni di esperienza, che possano insegnare come si sta in campo, come si fa squadra. Un po’ come è stato per il Milan con Ibra lo scorso anno. Senza buoni maestri anche i nuovi talenti soffrono, la Nazionale resta sguarnita e poi se ne pagano le conseguenze. Il mio Bologna ha Arnautovic, un grandissimo giocatore che è di certo anche un buon insegnante. Certe figure sono utili anche a livello comportamentale, tanti talenti si sono persi per questo".