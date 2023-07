Morata, desiderio chiaro: “A chi lo ha contattato ha detto che vuole andare a…”

"Non c’è concorrenza quando prevale il desiderio. Alvaro Morata ha parlato chiaro a tutti coloro che lo hanno contattato per chiedergli lumi sul futuro: «Voglio andare alla Roma»". E' il Corriere dello Sport a riportare la confessione del centravanti spagnolo, che pare abbia individuato nei giallorossi la sua prossima destinazione ideale.

Si legge: "La Juventus, che lo ha già ospitato per quattro stagioni in due periodi diversi della carriera, ne ha preso atto nel momento più caldo della vicenda Lukaku, il Milan osserva a fari spenti, l’Inter non è ancora realmente entrata in campo. Insomma: almeno per qualche giorno, la Roma sarà l’unica destinazione possibile per Morata".