Morata, doppietta al Celtic. MD: “Simeone si penta, gli ha chiesto solo 18 gol”

Ad agosto, quando si parlava di un suo ritorno in Italia che poi non si è verificato perché l'Atletico Madrid non ha mai avuto intenzione di lasciarlo partire (se non a fronte del pagamento della clausola di rescissione), Diego Simeone (che pare si stia preparando all'ennesimo rinnovo con la società spagnola) gli aveva indicato la strada. E quella volta l'allenatore del club spagnolo aveva detto ad Alvaro Morata che per lui è arrivato il momento di segnare 18 gol. Su di lui, si diceva, c'era pure l'Inter .

Il Mundo Deportivo ha ripreso proprio quelle parole sottolineando che l'unica cosa di cui deve pentirsi il tecnico argentino è proprio di avergli chiesto solo 18 gol. Perché il suo attaccante, che ha ammesso di avere avuto offerte molto interessanti per lasciare il club spagnolo la scorsa estate, è uno dei più in forma in questo momento in Europa. E sta vivendo il miglior inizio di stagione della sua carriera. Segna praticamente ad ogni gara. Con la doppietta di stasera, segnata in Champions nel sei a zero contro il Celtic, è arrivato a quota 12 (7 in Liga e 5 in CL.ndr). Ha segnato quattro gol in tre gare consecutive e ha la media di quasi un gol a partita tra AM e Nazionale spagnola perché ha segnato pure quattro gol con la maglia della Nazionale. Numeri che hanno fatto scrivere al quotidiano sportivo: "Morata è inarrestabile! Simeone deve pentirsi di avergli chiesto 'solo' 18 gol", si legge.