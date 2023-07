Morata era il preferito di Inzaghi: ecco perchè l’Inter ha scelto di bocciarlo

Non sarà Alvaro Morata il prossimo attaccante dell'Inter : l'ex Juventus viene accostato da tempo ai nerazzurri, e avrebbe anche ricevuto il benestare da Simone Inzaghi. Tuttavia, secondo La Gazzetta dello Sport, la dirigenza interista avrebbe scelto di virare su altri profili: "Non semplice trovare un punto di incontro tra le necessità tecniche e quelle societarie. Da quel che è emerso, però, non sarà Alvaro Morata a far felice l'allenatore, che pure lo aveva messo in cima alla lista del post Lukaku.

Lo spagnolo non ha i parametri economici e di carta d'identità che funzionano per l'Inter. Peraltro, la società vorrebbe inserire in rosa un calciatore fortemente motivato a vestire il nerazzurro, in fondo come è stato per Frattesi e Thuram, cosa evidentemente che i dirigenti nerazzurri non hanno colto nell'approccio con l'attaccante dell'Atletico Madrid".