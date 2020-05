Moratti: “Il like di Agnelli? C’è una leggerissima differenza: allora fu una truffa, oggi un virus…”

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha raccontato la cavalcata vincente della squadra di Mourinho nel 2010. Ma si è soffermato anche su un tweet a cui il presidente della Juve si è legato.

Andrea Agnelli ha messo un like al post di un tifoso che non vorrebbe lo scudetto, perché la Juve non è come l’Inter.

«C’è una leggerissima differenza. Allora si trattava di una truffa, qui di un virus che ha paralizzato il mondo».

Fermarsi qui toglierebbe alla Juve il sogno Triplete.

«Avranno altre occasioni. Se mi darebbe fastidio un loro en plein? Nessun record resiste in eterno. Di sicuro il Triplete non ce lo toglierà nessuno».