EDICOLA TS – Moratti ricorda Gino Strada: “Ha fatto del bene”

Sulla prima pagina di Tuttosport spazio anche alle parole di Moratti sulla morte di Gino Strada. Si parla anche di mercato

"Dybala Day". Recita così il titolo della copertina di Tuttosport in edicola sabato 14 agosto 2021. "Vigilia di Ferragosto cruciale per l'argentino. In programma un altro incontro con il suo agente per il contratto fino al al 2025", si legge. Spazio anche alle parole di Moratti sulla morte di Gino Strada: "Ha fatto del bene. In cambio non ha mai preteso niente". Al centro, si parla di Belotti e del possibile rinnovo col Torino.