Moratti: “Che giocatore avrei voluto del Napoli nell’Inter di mio padre”

L'ex presidente dell'Inter Moratti ha svelato un retroscena sul passato: avrebbe voluto questo giocatore del Napoli

Verso Inter-Napoli, match in programma alla ripresa della Serie A per la 13a giornata dopo la sosta, l’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti ha parlato a Il Mattino. Nell’intervista ha svelato anche un retroscena sul passato:

Lo sgarbo più grosso a Ferlaino quando ha preso Simoni o a De Laurentiis quando ha portato via Mazzarri?

“Ma né all’uno né all’altro. Non ci ho mai pensato neppure minimamente a fare dei dispetti o a creare dei problemi ai presidenti del Napoli. Simoni mi venne consigliato da Mazzola e mai avrei pensato a uno sgarbo. E Mazzarri era praticamente fuori da tempo, non stava rinnovando. Peraltro se avessi fatto davvero uno sgarbo a De Laurentiis lo avrebbe sicuramente sottolineato e non mi pare lo abbia fatto”.