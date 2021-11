Moratti: “Inter-Napoli, bivio solo per i nerazzurri: Inzaghi non può perdere”

Le dichiarazioni dell'ex presidente nerazzurro Moratti in vista del big match in programma dopo la sosta a San Siro

Nell'intervista rilasciata a Il Mattino, l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha parlato del big match in programma alla ripresa tra nerazzurri e Napoli. La squadra di Inzaghi a San Siro avrà l'occasione di accorciare su quella di Spalletti in caso di successo.

“Lo è. Ma solo per l’Inter. Come lo è stato il derby: non può permettersi di perdere. Il Napoli ora deve guardare al Milan come avversario di questo duello per il primo posto: sette punti di distacco non sono pochi anche se il campionato è ancora giovanissimo”.