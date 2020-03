CdS – Moratti rientra nel mondo del calcio? Interesse per la Cremonese, con lui anche…

Massimo Moratti di nuovo nel mondo del calcio? E’ quanto si mormora a Cremona, dove Giovanni Arvedi appre intenzionato a lasciare la presidenza della Cremonese dopo una stagione ampiamente deludente. Così scrive il Corriere dello Sport: “Tutta da confermare eppure già una notizia che stimola la fantasia e riaccende qualche entusiasmo in tempi bui e tormentati. L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti sarebbe intenzionato a rilevare le quote di maggioranza della Cremonese. […] L’ex patron dell’Inter tornerebbe così nel calcio impegnandosi in prima persona nella società. […] Moratti, che la scorsa settimana ha donato un milione di euro alla Regione Lombardia per combattere il coronavirus, potrebbe delegare la gestione della Cremonese al figlio Angelo, che ha lo stesso nome del celebre nonno che ha scritto la storia dell’Inter. La prossima stagione in Serie B potrebbe, dunque, ripartire con la famiglia Berlusconi al Monza e la famiglia Moratti alla Cremonese. Tornerebbe, così, anche un derby lombardo tra due personaggi che hanno firmato l’ultima stagione milanese di successi nazionali e internazionali“.