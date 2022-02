Moratti ricorda Zamparini: “Faceva il difficile, ma poi non lo era in realtà”

Così l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ricorda Maurizio Zamparini, scomparso oggi all'età di 80 anni

''Mi dispiace tantissimo, davvero, appena l'ho saputo sono quelle cose che non vorresti mai sentire. Mai". Così l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ricorda Maurizio Zamparini scomparso oggi all'età di 80 anni. ''Se ne è andato e ne sono rammaricato, una persona davvero in gamba, gli ultimi tempi per lui e per la sua famiglia non sono stati facili per niente per la tragica morte del figlio. Un periodo tremendo e sono molto addolorato perché lo conoscevo bene e lo stimavo tanto", spiega Moratti a notizie.com.

Ci sono stati dei giocatori che lo stesso Moratti ammirava, Pastore e Cavani, su tutti, ma le trattative non andarono bene per questi due grandi campioni, ma si è tolto la soddisfazione di aver acquistato Fabio Grosso: ''Maurizio ha potuto esprimersi con un Palermo costruito in modo incredibile, ha portato in Italia giocatori fortissimi e di grandissima qualità, non nego che su qualcuno abbiamo provato, ma non ci fu niente da fare. Da lui prendemmo Fabio Grosso, ma prima del mondiale, trovammo un accordo prima che cominciasse la competizione, poi l'Italia è diventata campione del mondo e con noi giocò alla grande. Fu un affare. Ma le trattative con Zamparini non è vero che erano complicate, faceva il difficile, è vero, ma poi non lo era in realtà. Non eravamo amici, ma gli volevo bene. Quando era il proprietario del Venezia gli diedi Recoba. L'ho prestato io a lui, lo feci con piacere. Il tempo di restare sei mesi e salvare il Venezia dalla B e poi è tornato a casa. Maurizio mi mancherà, con lui avevo feeling. Non ci frequentavamo, ma avevamo un bel rapporto. Conserverò un dolcissimo ricordo di Maurizio Zamparini. Mi mancherà''.