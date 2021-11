Moratti: “Sala, uscita infelice. Non si fermi alle parole, ora il nuovo stadio”

Le nuove parole di Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, in risposta al sindaco di Milano, Beppe Sala

Nuove parole di Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, in risposta al sindaco di Milano, Beppe Sala. Ecco le dichiarazioni dell’ex numero uno nerazzurro a Gazzetta.it: “Ho trovato l’uscita del sindaco Sala abbastanza infelice. Come si fa a dire ‘se lo compri lui’? È una battuta da paese. Non è che per San Siro non ci dorma la notte... Piuttosto, con queste parole Sala ha annunciato ufficialmente che il nuovo stadio si fa, mentre credevo che ci fosse ancora margine per ripensarci. Ha detto che le scelte le fa lui, ha fatto una scelta e ora attendo che si proceda, senza fermarsi alle parole”.