Sono ore decisive per quanto riguarda il futuro di André Onana. Il Manchester United fa sul serio per il portiere dell'Inter e presto può tentare l'affondo: come riporta Matteo Moretto di Relevo, infatti, il club nerazzurro attende di ricevere tra oggi e domani l'offerta scritta ufficiale dei Red Devils per il camerunense. Sono attesi dunque a brevissimo risvolti in un senso o nell'altro.