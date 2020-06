Moriero: “Conosco Conte, vorrà intensità. Il calcio è un’incognita ora, bisognerà capire…”

Le parole di Francesco Moriero prima di Napoli–Inter: “Mi è mancato tanto il calcio. Finalmente si è tornati a giocare, siamo più contenti. Rivedremo finalmente la nostra Inter e due squadre importanti. Ieri ho visto la partita per dieci minuti, non sono i colori che prediligo. Vedere lo stadio vuoto non è calcio. Le partite ora sono un’incognita, bisogna capire la testa dei giocatori. Gli allenatori vorrebbero intensità ma non è facile. Le squadre sono state ferme tre mesi. Ci dobbiamo accontentare di quello che vediamo e di quello che i calciatori riescono a fare. Gli allenatori di questa sera prediligono intensità e aggressività e vogliono vincere. Sono molto curioso di vedere l’aspetto fisico dei giocatori. In palio c’è una competizione importante. Entrambi vorranno vincere. Conosco Conte, vuole imporre il proprio gioco e intensità. Mi auguro che vinca l’Inter. E’ stata una famiglia e lo è anche adesso. Poi sono amico di Conte, l’Inter è la squadra che mi rappresenta in questo momento”.

(Inter TV)