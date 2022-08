Moriero: “Inter completa, non cederei Skriniar. Inzaghi punti su questo nome”

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Checco Moriero, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così in vista del debutto in campionato domani contro il Lecce: «L’Inter dovrà affrontare l’impegno con la massima concentrazione dopo le uscite estive in cui ha palesato qualche problema. Il Lecce avrà dalla sua 20 mila abbonati e il sold out al Via del Mare. Ci sarà tantissimo entusiasmo. Gli ospiti partiranno favoriti, ma dovranno guadagnarsi su un campo infuocato i tre punti».