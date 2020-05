Moriero: “Mi chiamò Galliani per andare al Milan, poi arrivò la chiamata di Mazzola e mi disse…”

Sono Moriero e Colonnese i protagonisti della terza puntata di “Inter Calling”, il format di Inter TV. L’ex centrocampista ha raccontato alcuni curiosi aneddoti: “Il mio arrivo all’Inter? Mi chiamò Galliani per andare al Milan, dopo le visite mediche tornai a Lecce e ricevetti la chiamata di Mazzola, appena mi disse “vuoi venire all’Inter?” mi comparvero le immagini di Zanetti, Ronaldo, Zamorano, Berti e dissi subito di sì. Mi ricordo che i nostri allenamenti duravano due o tre ore, mangiavamo insieme, facevamo tornei di calcio tennis e alla fine ognuno faceva tecnica di base. Io mi mettevo sulla destra e cominciavo a crossare per il Cholo, per Zamorano, finchè il Mister chiese a Zanetti di giocare sulla sinistra e lui da grande giocatore disse di sì e fece un grandissimo campionato, dandomi anche l’opportunità di esprimermi“.

(Inter.it)