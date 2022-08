Moriero: “Lecce-Inter? Nerazzurri favoriti, ma guai a sottovalutare l’entusiasmo del Lecce”

Intervistato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, Francesco Moriero, doppio ex di Lecce e Inter, ha parlato così della gara di sabato

Intervistato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, Francesco Moriero, doppio ex di Lecce e Inter , ha parlato così della gara di sabato, la prima del campionato di Serie A 22-23 di entrambe le squadre:

"I nerazzurri sono favoriti ma guai a sottovalutare l’entusiasmo del Lecce. Non è sicuramente da queste partite che passa la salvezza ma le motivazioni sono un fattore importante contro le big. Per fare una buona prestazione il Lecce dovrà badare alla fase difensiva, l’Inter attaccherà tanto e i giallorossi dovranno essere bravi a chiudere gli spazi per poi provare a colpire nelle ripartenze. Mi aspetto questo canovaccio tattico".