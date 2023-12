Moriero: “Passati anni, ma l’amore per l’Inter è lo stesso. Quella di oggi è…”

Il calcio è la mia vita, mi ha reso un uomo migliore. Ho avuto il piacere di giocare con tantissimi campioni, da Ronaldo il Fenomeno a Baggio, da Recoba a Totti e quello che ci univa era la voglia di vivere il calcio in maniera spensierata e di far divertire i tifosi con le nostre giocate. Oggi che alleno cerco di trasmettere tutti i valori che ho assorbito nel tempo. Questo sport mi ha insegnato che non basta essere bravi con i piedi, devi rimanere umile, essere corretto in campo ed un esempio per i più giovani".