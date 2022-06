Moriero: “Lukaku porta qualcosa in più. Dybala? È quello che manca all’Inter, spero arrivi”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore dell'Inter ha parlato del ritorno di Lukaku in nerazzurro e del possibile arrivo di Dybala

"Il ritorno di Lukaku porta qualcosa in più, spero arrivi anche Dybala: il giocatore che manca all’Inter per fare più strada anche in Champions".