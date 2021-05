Moro (osservatore Inter Mourinho): “José rivoluzionario come Sacchi e Guardiola”

Adelio Moro, ex difensore dell'Inter negli anni 70 e osservatore del club nerazzurro negli anni di Mourinho, racconta anche degli aneddoti

Adelio Moro, ex difensore dell'Inter negli anni 70 ed ex osservatore nerazzurro anche negli anni di Mourinho, è intervento nel pomeriggio ai microfoni di Rete Sport, per raccontare la sua esperienza a contatto di gomito con lo Special One: "Ho lavorato con lui e i suoi collaboratori, andavo in giro a vedere le partite delle squadre che l'Inter poi avrebbe affrontato di lì a poche settimane. Eravamo in tre, io, Bedin e Franco Fontana che operavamo con gli stretti collaboratori di Mou, allenatori di altissimo profilo, delle relazioni che permettevano a Mourinho di capire meglio come affrontare le squadre. Il lusitano è un allenatore che non lascia nulla al caso, penso sia un grande ritorno in Italia e un grande acquisto per la Roma"