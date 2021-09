Morte Bergamini, dopo 32 anni rinviata a giudizio l’ex fidanzata

L’ipotesi dell’accusa è che la donna avrebbe voluto punire l’ex fidanzato per aver interrotto il loro rapporto

È stata rinviata a giudizio con l’accusa di omicidio Isabella Internò, ex fidanzata di Denis Bergamini . Il calciatore del Cosenza venne trovato morto il 18 novembre 1989 e per anni si parlò di suicidio nonostante tante incongruenze con la dinamica della morte. "L’ipotesi dell’accusa è che la donna, all’epoca 19enne, avrebbe voluto punire l’ex fidanzato per aver interrotto il loro rapporto. Dopo averlo narcotizzato e soffocato, con l’aiuto di persone ancora rimaste senza nome, fu realizzata la messinscena del suicidio", riporta il Corriere della Sera .

"Difficile continuare a sostenere il racconto di come si fosse tolto la vita gettandosi sotto un camion in corsa. Mentre il suo corpo ha sempre raccontato un’altra storia: i vestiti ancora intatti, l’orologio integro, i calzini ben tirati sul polpaccio. La prima udienza del processo è fissata per il 25 ottobre prossimo. Internò, che oggi ha 52 anni, è accusata di concorso in omicidio aggravato dalla premeditazione e dai motivi futili".