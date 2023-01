Morte Vialli, il cordoglio dell’Inter: “Campione in campo e nella vita”

"Un campione in campo e nella vita: Vialli è stato un nobile avversario e un esempio di coraggio. Il nostro cordoglio va alla famiglia e agli amici di Gianluca". In un tweet sul profilo ufficiale l'Inter dà l'addio a Gianluca Vialli, morto a Londra in seguito ad un tumore al pancreas contro il quale lottava da anni. La società nerazzurra ha rivolto un pensiero alla sua famiglia e agli amici dell'ex calciatore di Samp e Juventus tra i quali mister Mancini, Ct ed ex tecnico interista, che oggi perde un compagno di mille avventure indimenticabili. Da calciatori e da collaboratori in Nazionale con la vittoria dell'Europeo.