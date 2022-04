Morto Freddy Rincon per un incidente stradale: l’ex Napoli e Real Madrid aveva 55 anni

L'11 aprile l'ex giocatore è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale. Non ce l'ha fatta dopo due giorni in terapia intensiva

Gianni Pampinella

Freddy Rincon è morto all'età di 55 anni dopo due giorni nel reparto di Terapia Intensiva della Clinica Imbanaco a causa di un incidente stradale subito nelle prime ore di lunedì 11 aprile.

L'ex giocatore di Real Madrid e Napoli era arrivato all'ospedale con un grave trauma cranico, ha subito un intervento chirurgico ed era in terapia intensiva, ma questo mercoledì, 13 aprile, ha perso la vita.