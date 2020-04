Calcio in lutto, morto a 71 anni Radomir Antic: i messaggi di Stankovic e Godin

Radomir Antic, ex allenatore di Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid, è morto oggi a 71 anni: ad annunciarlo è lo stesso club colchonero con un comunicato apparso sul proprio sito. Antic, che lottava da tempo contro una malattia, ha rappresentato un’icona per il calcio serbo e difatti l’ex Inter Dejan Stankovic gli ha dedicato un messaggio su Instagram: “Riposa in pace, mio caro mister. Quanti segreti e che vita che hai vissuto, la tua carriera sarà ricordata per tanti bellissimi momenti. I migliori non se ne vanno, ci guardano solamente da un altro posto. Per sempre tuo, capitano!”.

Anche l’ex Atletico Godin, su Twitter, lo ha salutato così: “Riposa in pace Radomir. Le mie condoglianze alla famiglia e agli amici”.