Mattia Mosconi non vuole perdere tempo. L'attaccante dell'Inter, uno dei gioielli più luminosi del settore giovanile nerazzurro, ha messo subito in chiaro le sue intenzioni: regalarsi una stagione da protagonista. E le premesse, in tal senso, sono decisamente positive: il talentuoso classe 2007, nonostante la giovanissima età, è stato subito inserito nella rosa della neonata formazione U23 interista, e in queste settimane ha già lanciato i primi segnali.