Moses, arriva l’ok del Chelsea al prestito: l’Inter deve prima risolvere due questioni

Ritorna di moda in casa Inter il nome di Victor Moses: l’esterno nigeriano, già cercato la scorsa estate, è nuovamente nel mirino dei nerazzurri. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Chelsea (club proprietario del cartellino del giocatore) avrebbe dato il nulla osta per un prestito fino al termine della stagione, ma prima serve risolvere due questioni: cedere Lazaro e ottenere l’ok del Fenerbahce.

“Altri passi in avanti sono stati fatti nella doppia direzione Lazaro-Newcastle e Moses-Inter. Le operazioni sono evidentemente collegate. L’austriaco è vicino al passaggio al club inglese: il suo agente, Max Hagmayr, ieri era proprio a Newcastle per discutere i termini economici del contratto del suo assistito. Si tratta sulla base di un prestito da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 20, cifra che permetterebbe all’Inter di evitare una minusvalenza in estate. E in fascia destra Conte è dunque pronto a riabbracciare Moses, con il quale ha vinto una Premier al Chelsea. Il giocatore è in prestito al Fenerbahce che deve dare l’ok per liberarlo, il nulla osta dei Blues per il prestito è invece già arrivato“.