Moses: “Importante rispondere alla Juventus. Qui all’Inter come una famiglia, adesso…”

Le parole di Victor Moses a Inter TV: “La storia che ha pubblicato Romelu sui social? Non mi aspettavo questa mossa di Lukaku, risponderò appena posso (ride ndr). L’Inter ha fatto una buona partita, non solo io ma tutto il gruppo. Era importante rispondere al risultato della Juventus per mettere pressione alla capolista. E’ stata una gara particolare e complicata, nella quale abbiamo dovuto dare tutto. Alla fine è arrivata la vittoria grazie ad un grande lavoro di squadra. Come mi sto ambientando all’Inter? Bene, anche grazie a Young e Lukaku. Siamo come una famiglia dentro lo spogliatoio, ma quando si deve giocare si è focalizzati sull’andare a vincere la partita. Questo fa la differenza. Derby? Era importante vincere soprattutto oggi, adesso si può pensare ad una gara come quella contro il Milan. Una sfida così importante. Abbiamo le qualità anche nei singoli per andare a vincere, adesso inizia la settimana di avvicinamento al derby”.

