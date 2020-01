Tuttosport attacca l’Inter su Moses-Spinazzola: “Ai tifosi è venuto un colpo quando…”

Giornata di visite mediche per Victor Moses prima di poter diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Il nigeriano è in arrivo dal Fenerbahce via Chelsea. Proprio con i londinesi è stato raggiunto l’accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni. Una formula che mette l’Inter a riparo da sorprese.

Come riporta Tuttosport, “le visite mediche per Moses saranno particolarmente accurate. Per lui verrà seguito il “protocollo Rafinha”.

Ai controlli canonici verranno aggiunti test atletici sul campo, quelli che l’Inter avrebbe voluto far fare a Leonardo Spinazzola prima che arrivasse il niet della Roma.

Tra le due situazioni però c’è una differenza sostanziale, considerando che, quando l’Inter aveva avanzato quella richiesta alla Roma, l’accordo era ancora sulla base di un acquisto a titolo definitivo. Il Chelsea invece ha concesso senza problemi quanto l’Inter chiedeva alla Roma, peraltro senza mettere clausole che renderebbero automatico il riscatto”.

Moses

Tuttosport, poi, si domanda il motivo del mancato affondo dell’Inter per Spinazzola.

“Condizioni favorevoli quelle di Moses, per quella che è una scommessa, per non dire azzardo. Perché Moses è reduce da due guai muscolari importanti e non mette piede in campo da inizio dicembre.

In questo senso risulta difficile comprendere perché, al netto del cortocircuito con la Roma (ma c’era tutto il tempo per appianare le incomprensioni) sia stato mollato Spinazzola.

Ai tifosi interisti è venuto un colpo al cuore nel vedere l’esterno giallorosso fare a Marassi quello che a Candreva non è mai riuscito a Lecce, ovvero andare sul fondo per crossare palloni mortiferi per i difensori di Liverani ma cioccolatini per Lukaku e Martinez”.